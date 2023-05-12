Финансист посоветовал ежемесячно откладывать от 5% до 10% доходов

Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере от одного до трех месячных доходов. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал «РИА Новости» руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.



По его словам, чтобы накопить такую подушку, можно начать с откладывания 5–10% от месячного дохода.



Эксперт отметил, что копить деньги можно при любом уровне заработной платы. Он считает, что главное — следовать простым правилам и тренировать финансовую ответственность.



Он посоветовал заранее рассчитывать свои расходы на обязательные платежи, продукты, и учесть незапланированные траты.



«За коммуналку и по кредитам лучше платить сразу — это поможет понимать, сколько денег действительно находится в вашем распоряжении», — объяснил Охорзин.

После этого, по его словам, стоит решить, на чем можно сэкономить. Эксперт привел в пример ежедневную покупки чашки кофе стоимостью в 120 рублей. Если пить ее каждый день в будни, то за год уйдет 30 240 рублей, которые можно было бы сэкономить или куда-то вложить.



Охорзин добавил, что следует ставить себе цели, так как просто копить «на черный день» — не лучшая мотивация. Мозг не будет воспринимать это как задачу.

Ранее, 9 мая, сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», как накопить средства на отпуск. По ее словам, здесь важно уточнить все детали: транспортные расходы, деньги, которые нужно взять с собой, и срок, к которому сумму нужно сформировать.