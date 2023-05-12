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MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22

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Крылатые ракеты Х-22 ВС РФ оказались неуязвимыми для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 мая сообщило издание Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что данные снаряды играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине и наносят серьезный ущерб. При этом российские боеголовки были разработаны для обхода многоуровневой системы ПВО и, соответственно, их практически невозможно сбить.

Также авторы статьи упомянули, что срок эксплуатации ракет Х-22 истекает раньше, чем у ряда других боеприпасов. Это означает, что российские силы могут использовать их более активно, не беспокоясь об экономии.

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11 мая появилась информация о том, что российские силы обстреляли формирования националистов ракетными снарядами из оперативно-тактического комплекса «Искандер». Под ударом оказался личный состав и военная техника танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

До этого, 9 мая, стало известно, что бойцы ВС РФ стали применять комплексы «Искандер» для ударов по неприятелю. В частности, ОТРК использовали для атаки на позиции украинской армии под Харьковом. Там обнаружилось крупное скопление живой силы ВСУ, которая готовилась к наступательным действиям.

Днем ранее бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников около села Ивановка в Харьковской области. Кроме того, было сорвано три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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