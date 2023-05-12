В Швейцарии местный житель посоветовал беженцам с Украины возвращаться на родину и похвалил российского президента Владимира Путина. Соответствующее видео опубликовано 11 мая в одном из украинских пабликов в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На распространившихся кадрах заметно, что съемка велась из салона автомобиля на дороге. Житель Швейцарии, который возмутился пребыванием в стране украинцев, при этом сидел за рулем другой машины.

«Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно. Путин — хороший человек», — сказал мужчина.

После чего покрутил пальцем у виска, когда произнес имя украинского президента.

Ранее, 2 мая, мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев вернуться на родину после преследований местных девушек. Это произошло после того, как беженцы из Закарпатья совершили насильственные действия сексуального характера над 16-летней и 22-летней местными жительницами.

Еще в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова уличала Швейцарию в поддержке неонацистов на Украине, в том числе из-за того, что Берн активно обучает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправляет гуманитарную помощи на Украину, а также занимается облегчением миграционных процедур для украинских беженцев и инициированием предоставления финансовой помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.