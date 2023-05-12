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Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным

«РИА Новости»: в подвале в Артемовске у молодой семьи родился ребенок, их спасли сотрудники ЧВК «Вагнер»
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Фото: РИА Новости
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Сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут) эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным мальчиком. Об этом 12 мая рассказал отец ребенка Евгений Глущенко.

«У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели в Украину, мы планировали дождаться своих, русских. Я даже не знаю, как им (сотрудникам ЧВК. — Ред.) благодарность выразить! Тот парень, который нес моего малыша, нес аккуратно», — приводит его слова «РИА Новости».

Мальчик родился 9 апреля и стал вторым ребенком у пары. Как отметил Глущенко, вторые роды проходили также тяжело, как и в первый раз. С первым малышом женщина потеряла много крови, негативно сказался и низкий уровень гемоглобина. А сейчас и вовсе пришлось рожать в условиях боевых действий. Помогли близкие семьи.

«...когда стал ребенок выходить, вокруг шеи была обмотана пуповина. Владимир Николаевич быстро сориентировался, развязал эту пуповину, начал трясти малыша, потому что смотрю - синенький становится. И он (малыш) тогда закричал. И с Любовью Николаевной обрезали пуповину, и завязывали. И что оставалось? Только молиться Богу, чтобы все было нормально, чтобы никакой инфекции не было», — добавил отец.

После эвакуации из зоны боев маму доставили в больницу. Родители назвали новорожденного Марком.

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Днем ранее стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

10 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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