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ВС РФ сбили семь беспилотников ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости
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Группировка ВС РФ «Восток» успешно ликвидировала семь беспилотников из арсенала украинской армии на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и четыре БЛА-камикадзе», — уточнил он.

Также собеседник агентства отметил, что в районе Полтавки огнем реактивной батареи удалось ликвидировать пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), а под городом Гуляйполе расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» разбил минометную группу неприятеля.

Наконец, по словам Гордеева, дроны-камикадзе вывели из строя бронеавтомобиль неприятеля «Казак» в районе Малой Токмачки и нанесли точные удары по двум пикапам около Новоданиловки.

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Днем ранее начальник пресс-центра «Восточной» группы заявил, что российские солдаты барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили командно-штабной автомобиль ВСУ под Григоровкой и сбили вражеский БПЛА «Лелека» с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

10 мая появились кадры поражения украинской техники беспилотниками «Ланцет». По арсеналу ВСУ работает оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) (ОБТФ) «Каскад». С помощью «Ланцетов» они могут уничтожать даже замаскированные от дронов орудия противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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