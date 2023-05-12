Реклама
Прямой эфир
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО
Мир
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия у Украины
Мир
WP узнала о переносе встречи Байдена с лидерами конгресса по теме госдолга
Интернет и технологии
Новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть
Мир
Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»
Сюжет:

Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» в Харьковской области

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на территории Харьковской области уничтожили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Валькирия». Об этом 12 мая сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» на территории Харьковской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», — сказал он.

Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Куземовка российские военные ликвидировали ударный беспилотник «Валькирия» с помощью зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С».

«Буря» в небе: что собой представляют сверхзвуковые ракеты Х-22 и Х-32
Разработанные в советское и постсоветское время, они способны преодолеть почти любую систему ПВО

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщал, что в Балаклее в Харьковской области ВС РФ нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что были нанесены два удара по 112-й отдельной танковой бригаде ВСУ.

Кроме того, 10 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы сбили украинский истребитель Су-27 в районе Изюма Харьковской области. Также российские военные перехватили четыре ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023