Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на территории Харьковской области уничтожили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Валькирия». Об этом 12 мая сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» на территории Харьковской области сбита баллистическая ракета «Точка-У», — сказал он.

Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Куземовка российские военные ликвидировали ударный беспилотник «Валькирия» с помощью зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С».

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщал, что в Балаклее в Харьковской области ВС РФ нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что были нанесены два удара по 112-й отдельной танковой бригаде ВСУ.

Кроме того, 10 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы сбили украинский истребитель Су-27 в районе Изюма Харьковской области. Также российские военные перехватили четыре ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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