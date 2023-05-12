ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении

Артиллерийские расчеты группировки сил «Запад» сорвали три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерийским огнем сорваны три попытки ротации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады (омб) на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Кимковка», — рассказал он.

Зыбинский добавил, что штурмовая и армейская авиация также нанесла удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й омб и 103-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация на донецком направлении за прошедшие сутки совершила восемь самолето-вылетов, а артиллерия южной группировки войск выполнила 95 огневых задач. Он добавил, что благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

Накануне артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений и уничтожила САУ «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».