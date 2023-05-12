CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман покинет свой пост этим летом. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил телеканал CNN.

По данным телекомпании, официально о ее отставке объявят в ближайшие дни. По словам источников телеканала, пока неизвестно, на кого заменят Шерман.

Сенат утвердил Шерман на посту заместителя госсекретаря в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, которая заняла этот пост.

Ранее, 13 мая 2022 года, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки официально покинула пост. Ее сменила Карин Жан-Пьер, а уже 13 сентября в своем Twitter она опубликовала фотографию служебного бейджа медиахолдинга NBCUniversal.