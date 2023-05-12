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Сюжет:

В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России

The Spectator: планы Запада добиться капитуляции РФ провалились из-за позиции других стран
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Запад провалил экономическую войну против России из-за нежелания остального мира в ней участвовать. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил британский журнал The Spectator.

«Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — указано в материале.

В статье говорится, что Россия должна была капитулировать перед западом в результате введения экономических санкций. Эти планы нарушила готовность остальных стран сотрудничать с РФ. В качестве примера авторы статьи привели рост экспорта российских полезных ископаемых в Китай и Индию.

Кроме того, журнал сообщил, что у МВФ были завышенные ожидания по спаду российской экономики. Однако теперь ее рост составил 0,7% по итогам 2023 года, что подтверждает неэффективность западной экономической политики.

«Российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг», — заключили авторы материала.

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Ранее, 10 мая, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе объяснил нежелание страны вводить антироссийские санкции.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. Он отметил, что пакет рестрикций полностью готов.

До этого, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

10 марта администрация США и представители ЕС расширили меры для пресечения нарушений антироссийских санкций. Новые совместные меры нацелены на дополнительные субъекты из третьих стран по всему миру. Стороны условились продолжать совместную работу по усилению экономических ограничений.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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