WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска

Возглавить Twitter после ухода Илона Маска с руководящего поста может директор по продажам NBC Universal Линда Яккарино. Об этом 11 мая сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, она ведет переговоры с компанией по поводу трудоустройства.

Яккарино проработала в NBC Universal более 10 лет. За это время она отличилась тем, что неоднократно предлагала варианты по усовершенствованию методов оценки эффективности рекламы.

Ранее в этот день действующий генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что оставит эту должность через шесть недель. По словам бизнесмена, он уже нашел походящую кандидатуру на роль своей преемницы, но не уточнил, о ком идет речь.

Ранее, 29 апреля, создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси раскритиковал Маска и его деятельность во главе компании. По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также Дорси не оценил идею платной верификации аккаунтов в соцсети за $8 в месяц.

Дорси руководил Twitter с момента создания cервиса (совместно с Эваном Уильямсом) в 2006 году до 2008 года. В 2015 году он снова возглавил компанию, однако осенью 2021 года объявил о решении покинуть пост. Впоследствии Дорси вышел из совета директоров компании.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Илон Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Предприниматель быстро занялся сокращением штата и в конечном итоге стал единоличным руководителем.