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Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны на участках линии соприкосновения

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Министерство обороны России 11 мая опровергло сообщения о «прорывах обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

«Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, в министерстве отметили, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских боевиков, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика».

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Накануне стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании военного комитета НАТО из-за «напряженной оперативной ситуации». В свою очередь глава комитета, адмирал Роб Бауэр пообещал Украине всестороннюю военную поддержку НАТО.

9 мая министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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