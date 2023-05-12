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На Сахалине собака напала на ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следователи ведут проверку по факту нападения собаки на мальчика в Углегорском районе на Сахалине. Об этом 11 мая сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщили, что животное напало на мальчика со спины, пока тот шел по улице. На спине ребенка осталось несколько укусов, включая большую рану. Неизвестно, была ли собака бездомной, или у нее был хозяин.

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Ранее, 11 мая, сообщалось, что стая бродячих собак напала на первоклассника недалеко от города Певека на Чукотке. Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

4 мая стало известно, что бродячая собака покусала 15-летнего подростка в Саратове. Ребенку оказали медицинскую помощь в травмпункте и отправили домой.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

29 марта стало известно о гибели трех человек после нападения бродячих собак в Астрахани. Еще нескольким жителям города с начала года удалось спасти после преследования животных.

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