На Сахалине собака напала на ребенка

Следователи ведут проверку по факту нападения собаки на мальчика в Углегорском районе на Сахалине. Об этом 11 мая сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщили, что животное напало на мальчика со спины, пока тот шел по улице. На спине ребенка осталось несколько укусов, включая большую рану. Неизвестно, была ли собака бездомной, или у нее был хозяин.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что стая бродячих собак напала на первоклассника недалеко от города Певека на Чукотке. Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

4 мая стало известно, что бродячая собака покусала 15-летнего подростка в Саратове. Ребенку оказали медицинскую помощь в травмпункте и отправили домой.



16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.



29 марта стало известно о гибели трех человек после нападения бродячих собак в Астрахани. Еще нескольким жителям города с начала года удалось спасти после преследования животных.