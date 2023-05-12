Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО
Президент России Владимир Путин успешно побеждает блок НАТО. Об этом 10 мая заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в своем аккаунте Twitter.
«Он успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая называет себя НАТО», — написал он.
Кроме того, политик считает, что Путин следует международному праву, в то время как Вашингтон нарушает его ежедневно. По мнению Янга, США и Североатлантическому альянсу нужно навсегда вывести из Европы и Азии все свои войска и вооружения.
Ранее, 11 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии. Тогда в Европе резко вырастет число терактов, обыденный уклад жизни местного населения резко нарушится.
Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не примет в свои ряды страны Азии. Он добавил, что Евросоюз (ЕС) не сможет защитить Европу без Североатлантического альянса.
7 мая доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис высказал мнение, что, несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к «ядерному зонтику», под который удалось попасть остальным его соседям.
Эксперт считает, что после завершения конфликта континент разделится на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. При этом Украина, по его словам, не будет нужна ни России, ни НАТО.
В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.
Еще в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса.