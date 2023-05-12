Президент России Владимир Путин успешно побеждает блок НАТО. Об этом 10 мая заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в своем аккаунте Twitter.

«Он успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая называет себя НАТО», — написал он.

Кроме того, политик считает, что Путин следует международному праву, в то время как Вашингтон нарушает его ежедневно. По мнению Янга, США и Североатлантическому альянсу нужно навсегда вывести из Европы и Азии все свои войска и вооружения.

Ранее, 11 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии. Тогда в Европе резко вырастет число терактов, обыденный уклад жизни местного населения резко нарушится.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не примет в свои ряды страны Азии. Он добавил, что Евросоюз (ЕС) не сможет защитить Европу без Североатлантического альянса.



7 мая доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис высказал мнение, что, несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к «ядерному зонтику», под который удалось попасть остальным его соседям.



Эксперт считает, что после завершения конфликта континент разделится на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. При этом Украина, по его словам, не будет нужна ни России, ни НАТО.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

Еще в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса.