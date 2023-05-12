Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия у Украины

Вашингтон готов поставить недостающее у Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для контрнаступления в случае соответствующего запроса со стороны Киева. Об этом 11 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

«Это процесс, и мы работаем буквально ежедневно с Украиной и с коалицией стран [из контактной группы западных государств по оказанию военной помощи Киеву], чтобы убедиться, что у них (у Киева. — Ред.) есть поддержка. Если существует недостаток, нехватка [вооружений и боеприпасов], они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — сказал он в интервью PBS.

Кроме того, Блинкен ответил на вопрос журналиста относительно того, не боится ли американская сторона возможной эскалации в случае поставок Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow ВСУ. По его словам, вопрос поставок вооружения Украине координируется коалицией.

«Разные страны будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей, технологий и того, что представляет наибольший смысл. Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть», — указал госсекретарь.

При этом недостаточно поставить ракеты, нужно еще провести обучение с украинскими боевиками, чтобы они использовали их эффективно.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 11 мая, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Киеву на 18 мая.

В этот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил надежду, что США вслед за Великобританией примут решение поставить Киеву ракеты большой дальности. Он отметил, что поставки ракет большой дальности для Киева являются принципиальным вопросом.

11 мая министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине крылатых ракет этого типа. По словам главы ведомства Бена Уоллеса, они необходимы Киеву для защиты. Вместе с тем в минобороны страны отметили, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта.

До этого, 9 мая, США выделили транш военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. В пакет военной помощи вошли дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (БПЛА), боеприпасы калибра 155 мм, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.

Еще 3 мая в Еврокомиссии представили план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении ЕК отмечалось, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.