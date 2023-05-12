Сергей Степашин назвал проблемы в образовании российских юристов

Основная проблема юридического образования в России — отсутствие практики. Об этом «Известиям» заявил председатель ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

«Знания по направлению «юриспруденция» можно поделить на два вида: теоретические и практические. К сожалению, не всё, что красиво сказано в теории, проявляется на практике. Обучение по направлению «юриспруденция» требует больше практической части, чем это есть на самом деле сейчас», — пояснил он.

Сергей Степашин напомнил, что ассоциация юристов России провела общественную аккредитацию вузов, обучающих по направлению «юриспруденция». После этого часть образовательных учреждений вынуждены были закрыться.

«Тем не менее, работа по совершенствованию юридического образования далеко не закончена — обсуждаются новые проекты. Кроме того, сейчас в целом меняется система высшего образования, происходит отказ от Болонской системы. Хотя полной отмены системы бакалавриата и магистратуры не планируется, стоит подумать о том, чтобы высшее юридическое образование полностью перевести на специалитет», — отметил эксперт.

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