Реклама
Прямой эфир
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО
Мир
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия у Украины
Мир
WP узнала о переносе встречи Байдена с лидерами конгресса по теме госдолга
Интернет и технологии
Новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть
Мир
Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»

Сергей Степашин назвал проблемы в образовании российских юристов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основная проблема юридического образования в России — отсутствие практики. Об этом «Известиям» заявил председатель ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

Уместный специалитет: подготовку будущих учителей хотят усилить
Отказ от бакалавриата предложили начать с педагогических специальностей

«Знания по направлению «юриспруденция» можно поделить на два вида: теоретические и практические. К сожалению, не всё, что красиво сказано в теории, проявляется на практике. Обучение по направлению «юриспруденция» требует больше практической части, чем это есть на самом деле сейчас», — пояснил он.

Сергей Степашин напомнил, что ассоциация юристов России провела общественную аккредитацию вузов, обучающих по направлению «юриспруденция». После этого часть образовательных учреждений вынуждены были закрыться.

«Тем не менее, работа по совершенствованию юридического образования далеко не закончена — обсуждаются новые проекты. Кроме того, сейчас в целом меняется система высшего образования, происходит отказ от Болонской системы. Хотя полной отмены системы бакалавриата и магистратуры не планируется, стоит подумать о том, чтобы высшее юридическое образование полностью перевести на специалитет», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Большинство обращений о русофобии приходит из Испании, Франции, Италии»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023