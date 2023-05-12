Эксперт заявил о недостатке у РФ инструментов для защиты граждан за рубежом
Россия практически не может оказать какую-либо помощь своему гражданину за рубежом из-за принципа территориального действия законодательства. Об этом «Известиям» рассказал председатель ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.
«На данный момент АЮР удалось наладить контакты с адвокатами и юридическими сообществами в разных странах. Только таким образом удается помогать соотечественникам и русскоговорящим гражданам», — поделился эксперт.
По его словам, россияне могут также самостоятельно обращаться в международные инстанции за защитой своих прав. Единственное, сперва необходимо выяснить, какие организации занимаются защитой прав иностранцев в конкретной стране.
«Сегодня представители АЮР ведут переговоры с зарубежными партнерами по необходимым международным правозащитным механизмам. Важно интегрировать инструменты, которые будут помогать решать проблемы соотечественников оперативно и из любой точки земного шара. Мы взаимодействуем с адвокатами и юристами разных стран. Они на местах активно помогают соотечественникам», — добавил Сергей Степашин.
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