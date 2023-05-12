Бойцы ЮВО уничтожили опорный пункт и технику ВСУ с помощью САУ «Мста-С»

Расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника в ходе выполнения огневых задач в южном секторе проведения спецоперации. Минобороны РФ 12 мая показало кадры работы российских артиллеристов.

Ежедневно артиллеристы ЮВО уничтожают огневые позиции, живую силу противника и вооружение, в том числе образцы иностранного производства.

Расчеты самоходных гаубиц ведут огонь на дальностях до 30 км как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневого рубежа. Применяя высокоточные боеприпасы, военнослужащие наносят максимальный урон фортификационным сооружениям и заглубленным командным пунктам украинских националистов.

Контроль поражения целей и корректировка огня ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российская группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении. Служащие ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Также в этот день сообщалось, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) применили САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В ходе работы были уничтожены склады неприятеля с припасами и горючим. Это позволило предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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