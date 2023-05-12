Регионы в 2022 году потратили почти 4 млрд на пациентов с ВИЧ

Почти 4 млрд рублей направили 63 региона России в 2022 году на дополнительные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ, следует из ежегодного отчета проекта «Коалиция по готовности к лечению».

При этом в 2022 году Минздрав закупил препаратов на 38,6 млрд рублей, но почти 8,6 млрд из них были переброшены на закупки из средств, заложенных на 2023 год. Общее число годовых курсов составило 566 тыс. В 2021 году число россиян с ВИЧ, стоящих на диспансерном учете, составляло 803 796 человек.

Более 40% от этих 4 млрд рублей — закупки Москвы, почти 20% — Московской области, а 8% — Санкт-Петербурга.

«Общие суммы закупок регионов и федеральных учреждений сохранились на уровне 2020–2021 годов. В течение последних трех лет субъекты РФ не увеличивают бюджет на самостоятельную закупку препаратов», — говорится в отчете.

Законодательство не обязывает проводить такие закупки, а лишь рекомендует, поэтому большинство регионов просто ждут поставок от федерального Минздрава, пояснила «Известиям» руководитель отдела мониторинга проекта Наталья Егорова.

«Но пациентов, нуждающихся в терапии, становится больше. Регионам нужно осознать, что это и их ответственность — лечение пациентов с ВИЧ», — сказала она.

При этом 22 региона и вовсе не объявляли никаких дополнительных закупок, следует из анализа. В их числе те регионы, в которых в 2021 году фиксировался уровень пораженности населения ВИЧ выше, чем среднероссийский. Из них в число регионов с высокой пораженностью входят Курганская (1126,3 случая на 100 тыс. человек), Ульяновская (1115,1), Тверская (946) и Ивановская (916,3) области. «Известия» направили запросы во все эти регионы об их позиции в отношении самостоятельных закупок.

В Минздраве на запрос «Известий» о роли регионов в повышении охвата лечением не ответили. Но ранее ведомство сообщало, что охват пациентов антиретровирусной терапией наращивается за счет централизованных закупок, «системная работа по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ/СПИДа на территории России до 2030 года по многим показателям идет с опережением предусмотренных индикаторов».

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Недостаточно таблетки: большинство регионов докупают препараты против ВИЧ