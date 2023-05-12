Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО
Мир
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия у Украины
Мир
WP узнала о переносе встречи Байдена с лидерами конгресса по теме госдолга
Интернет и технологии
Новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть
Мир
Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»
Общество
Суд арестовал более 300 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных
Мир
Трамп обжаловал вердикт по делу о домогательствах в отношении журналистки

Регионы в 2022 году потратили почти 4 млрд на пациентов с ВИЧ

Регионы в 2022 году потратили почти 4 млрд собственных средств на лекарства для пациентов с ВИЧ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 4 млрд рублей направили 63 региона России в 2022 году на дополнительные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ, следует из ежегодного отчета проекта «Коалиция по готовности к лечению».

Закупиться в срок: на лекарства для людей с ВИЧ просят дополнительные 18 млрд
Все ли пациенты с вирусом иммунодефицита получат бесплатное лечение в 2023 году

При этом в 2022 году Минздрав закупил препаратов на 38,6 млрд рублей, но почти 8,6 млрд из них были переброшены на закупки из средств, заложенных на 2023 год. Общее число годовых курсов составило 566 тыс. В 2021 году число россиян с ВИЧ, стоящих на диспансерном учете, составляло 803 796 человек.

Более 40% от этих 4 млрд рублей — закупки Москвы, почти 20% — Московской области, а 8% — Санкт-Петербурга.

«Общие суммы закупок регионов и федеральных учреждений сохранились на уровне 2020–2021 годов. В течение последних трех лет субъекты РФ не увеличивают бюджет на самостоятельную закупку препаратов», — говорится в отчете.

Законодательство не обязывает проводить такие закупки, а лишь рекомендует, поэтому большинство регионов просто ждут поставок от федерального Минздрава, пояснила «Известиям» руководитель отдела мониторинга проекта Наталья Егорова.

«Но пациентов, нуждающихся в терапии, становится больше. Регионам нужно осознать, что это и их ответственность — лечение пациентов с ВИЧ», — сказала она.

При этом 22 региона и вовсе не объявляли никаких дополнительных закупок, следует из анализа. В их числе те регионы, в которых в 2021 году фиксировался уровень пораженности населения ВИЧ выше, чем среднероссийский. Из них в число регионов с высокой пораженностью входят Курганская (1126,3 случая на 100 тыс. человек), Ульяновская (1115,1), Тверская (946) и Ивановская (916,3) области. «Известия» направили запросы во все эти регионы об их позиции в отношении самостоятельных закупок.

В Минздраве на запрос «Известий» о роли регионов в повышении охвата лечением не ответили. Но ранее ведомство сообщало, что охват пациентов антиретровирусной терапией наращивается за счет централизованных закупок, «системная работа по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ/СПИДа на территории России до 2030 года по многим показателям идет с опережением предусмотренных индикаторов».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Недостаточно таблетки: большинство регионов докупают препараты против ВИЧ

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023