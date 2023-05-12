Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии

Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории штата Калифорния. Об этом 11 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).

Информация о подземных толчках поступила в 16:19 по местному времени (02:19 12 мая мск). Землетрясение произошло в 4 км к юго-западу от населенного пункта Ист-Шор, очаг залегал на глубине 1,5 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне в USGS заявили, что у побережья королевства Тонга в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 7,6. Данных о последствиях сейсмической активности не поступало.