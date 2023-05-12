Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 мая

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 12 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью похолодает до +4.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 11 мая, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных в столице ожидается до 23 градусов тепла.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части страны ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль.