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Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны

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Фото: REUTERS/Stringer
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Армия Судана разбила все базы Сил быстрого реагирования и проводит точечные операции в столице страны, заявил в интервью «Известиям» ее посол в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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«Правительство уничтожило все базы СБР, в том числе в провинциях Судана — они потеряли свою материальную базу, каналы коммуникации и многих солдат. Сейчас они сосредоточены в Хартуме, среди гражданского населения», — сказал он.

По словам посла, армия не может атаковать их в Хартуме, потому что это принесет больше человеческих жертв и ущерба инфраструктуре.

«Поэтому применяется другая стратегия — проводится операция в столице без нанесения ущерба мирному населению: атакуют конкретные военные объекты и подразделения, где они скрываются», — пояснил дипломат.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Председателем Суверенного совета и главнокомандующим суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамдан Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Позже вооруженные силы Судана и силы быстрого реагирования (СБР) страны договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Об этом 2 мая сообщил МИД Южного Судана. По данным профсоюза врачей Судана от 28 апреля, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

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