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Эксперт объяснила двойственный характер отношений Китая и ЕС

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Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo
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Китай, всегда первым призывавший к диалогу с США по всему спектру двусторонних разногласий, теперь дал понять, что не заинтересован в двусторонней встрече своего министра обороны Ли Шанфу с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях июньского диалога по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре. При этом Пекин активизирует наведение мостов с европейскими странами. Об этом «Известиям» заявила программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

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Контакты Китая со странами Европы стали очевидно набирать оборот. На этой неделе в первое турне по Европе после своего назначения отправился министр иностранных дел Цинь Ган, посещающий Францию, Германию и Норвегию. Параллельно в Европе до 12 мая находится и зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Если же почитать китайскую официальную прессу, то там заглавной мыслью проходит тезис о том, что «тесное взаимодействие Китая и ЕС помогает формировать объективное восприятие КНР на фоне шума со стороны США». Впрочем, сама Европа пока остается в явной растерянности относительно того, как ей вести дела с Китаем.

Двойственность отношения Евросоюза (ЕС) к КНР давно стала одной из характерных черт европейско-китайских отношений и была практически официально закреплена Евросоюзом еще в 2019 году, когда Пекин был объявлен не только партнером, но и системным соперником. В последние годы, по ее словам, конфронтационная тенденция усилилась.

«И сейчас [глава МИД Китая] Цинь Ган едет в Европу не чтобы эту двойственность преломить, так как это невозможно, а сохранить — чтобы неконфронтационный экономический потенциал, который сохраняется за счет импульсов отдельных стран-членов, не ушел совсем. Чтобы, в частности, не были введены санкции против китайских компаний (по данным FT, в очередной пакет санкций ЕС включил семь организаций из КНР, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия. — Ред.)», — пояснила эксперт.

Так что амбивалентность в подходах ЕС к Китаю — лучшее, что сейчас может быть в двусторонних отношениях с учетом международного контекста, резюмировала Юлия Мельникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США

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