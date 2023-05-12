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Посол Судана сообщил о переговорах по запуску прямых рейсов с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия активно участвует в геологоразведке и добыче золота в Судане, а он также настроен расширять экспорт в РФ, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. По его словам, сейчас ведутся переговоры о запуске прямых рейсов между африканской страной и РФ.

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«Россияне сейчас активно заняты в сфере добычи золота в Судане, в прошлом году у нас была специальная секция межправкомиссии — было подписано много соглашений, в том числе по геологоразведке, разведке нефтяных и газовых месторождений, гидроэнергетике. Много проектов в процессе обсуждения и согласования», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Судан мог бы экспортировать в РФ фрукты и овощи, например, манго.

«Разница в сезонах между Россией и Суданом позволяет нам поставлять зимой свежие фрукты, это было бы выгодно как для нас, так и для вас. Зимой в России недостаточно фруктов и овощей, а у нас очень много манго — около 60 видов, грейпфрутов, апельсинов», — отметил он.

По его словам, Хартум и Москва в настоящий момент прорабатывают логистику для организации экспорта в РФ.

«Главная проблема — это организация прямых рейсов между нашими странами, и мы обсуждали с российскими властями такую возможность, общались с суданскими перевозчиками, чтобы запустить прямое сообщение. Когда оно будет запущено, торговый обмен также будет увеличен, поскольку будет больше делегаций от бизнеса», — добавил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

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