Посол Судана сообщил о переговорах по запуску прямых рейсов с РФ

Россия активно участвует в геологоразведке и добыче золота в Судане, а он также настроен расширять экспорт в РФ, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. По его словам, сейчас ведутся переговоры о запуске прямых рейсов между африканской страной и РФ.

«Россияне сейчас активно заняты в сфере добычи золота в Судане, в прошлом году у нас была специальная секция межправкомиссии — было подписано много соглашений, в том числе по геологоразведке, разведке нефтяных и газовых месторождений, гидроэнергетике. Много проектов в процессе обсуждения и согласования», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Судан мог бы экспортировать в РФ фрукты и овощи, например, манго.

«Разница в сезонах между Россией и Суданом позволяет нам поставлять зимой свежие фрукты, это было бы выгодно как для нас, так и для вас. Зимой в России недостаточно фруктов и овощей, а у нас очень много манго — около 60 видов, грейпфрутов, апельсинов», — отметил он.

По его словам, Хартум и Москва в настоящий момент прорабатывают логистику для организации экспорта в РФ.

«Главная проблема — это организация прямых рейсов между нашими странами, и мы обсуждали с российскими властями такую возможность, общались с суданскими перевозчиками, чтобы запустить прямое сообщение. Когда оно будет запущено, торговый обмен также будет увеличен, поскольку будет больше делегаций от бизнеса», — добавил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:



«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»