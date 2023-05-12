Доля музыкальных инструментов из Азии на российском рынке за прошедший год выросла на 20%. Теперь почти 80% общего ассортимента составляют товары из Индии, Индонезии, Китая, Тайваня и Кореи.

«Из КНР к нам, например, пришли бренды Tyma, Sqoe, Covenant. Это альтернатива средним по цене и премиальным гитарам. Азия занимает 2/3 каталога. Среди духовых в бюджетном сегменте очень много инструментов китайского происхождения», — рассказал «Известиям» основатель сети музыкальных магазинов skifmusic.ru Борис Колесников.

То же самое наблюдают основатель сети подмосковных магазинов «Четыре четверти» Дмитрий Лукьянов и технический директор компании — дистрибьютора музыкальных инструментов «Лютнер» Андрей Дубовой — в этих магазинах азиатские бренды занимают 50–60% каталога.

При этом доля российских музыкальных товаров занимает меньшую часть рынка: в одних магазинах это 10% ассортимента, в других — 2%. По большей части это даже не инструменты, а аксессуары — например, песни для гитар и чехлы.

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Очень струнные дела: доля азиатских музыкальных инструментов в РФ выросла до 80%