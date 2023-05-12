Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение

Суданская армия и силы быстрого реагирования подписали в Джидде предварительное соглашение. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил телеканал Al-Hadath.



Согласно «Декларации Джидды», обе стороны обязались принять все меры, чтобы в дальнейшем не причинять вреда гражданскому населению. Кроме того, они достигли договоренности по соблюдению гуманитарных перемирий и дней тишины.



Суданская армия и спецназ обязались помогать в доставлении гуманитарных грузов населению. Также стороны пришли к компромиссу по вопросам эвакуации из страны и взаимного уважения частной и общественной собственности в Судане.



Кроме того, армия и силы быстрого реагирования договорились не вербовать подростков и детей в свои ряды.

Ранее, 2 мая, Вооруженные силы Судана и силы быстрого реагирования (СБР) страны договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Аль-Бурхан и Дагло также согласились назвать своих представителей для переговоров.



Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

По данным профсоюза врачей Судана от 28 апреля, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

2 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.