Реклама
Прямой эфир
Экономика
Сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в РФ
Мир
Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по целям «Исламского джихада» в Газе
Мир
Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года
Общество
Россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»
Мир
Посол Судана подтвердил договоренность о строительстве базы ВМФ РФ
Мир
На Украине признали неуязвимость российских ракет Х-22 для ПВО
Мир
Посол РФ уличил Данию в замалчивании ситуации с расследованием по СП
Мир
CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных
Мир
Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter
Армия
В Минобороны РФ сообщили о контроле обстановки в зоне СВО
Мир
В МИД Молдавии указали на необходимость укрепления обороноспособности
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Сюжет:

Армия и спецназ Судана подписали в Джидде предварительное соглашение

0
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суданская армия и силы быстрого реагирования подписали в Джидде предварительное соглашение. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил телеканал Al-Hadath.

Согласно «Декларации Джидды», обе стороны обязались принять все меры, чтобы в дальнейшем не причинять вреда гражданскому населению. Кроме того, они достигли договоренности по соблюдению гуманитарных перемирий и дней тишины.

Суданская армия и спецназ обязались помогать в доставлении гуманитарных грузов населению. Также стороны пришли к компромиссу по вопросам эвакуации из страны и взаимного уважения частной и общественной собственности в Судане.

Кроме того, армия и силы быстрого реагирования договорились не вербовать подростков и детей в свои ряды.

Выжигательная позиция: почему ситуация в Судане быстро не утихнет
Эксперты рассказали о влиянии конфликта на африканский регион и мировую экономику

Ранее, 2 мая, Вооруженные силы Судана и силы быстрого реагирования (СБР) страны договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Аль-Бурхан и Дагло также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

По данным профсоюза врачей Судана от 28 апреля, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

2 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023