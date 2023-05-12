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Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2 процента

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Согласно прогнозам Банка России, к 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется на уровне 1,5–2,5%. Это следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

Отмечается, что в первом квартале 2023 года снижение ВВП составило 2,3%, при этом во втором квартале ожидается подъем на целых 4,2%. Такой оптимизм обусловлен высоким уровнем потребительской и инвестиционной активности в период с января по март, а также стабильно невысокий уровень безработицы.

Исходя из актуальной динамики, можно предположить, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться и постепенно вернется к показателям четвертого квартала 2021 года. За этим должен последовать более спокойный период без резких взлетов и падений.

Основной движущей силой экономики РФ на сегодняшний день Центробанк считает растущий внутренний спрос, который также поддерживает инвестиционную активность. При этом в 2024 году на фоне нормализации бюджетной политики инвестиции будут вносить отрицательный вклад в прирост ВВП.

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11 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности, несмотря на дефицит государственного бюджета.

До этого, 7 мая, стало известно, что экономика РФ впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

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