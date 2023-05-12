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Посол Судана рассказал о запрошенной у Москвы помощи

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Судан запросил у России медицинское оборудование и лекарства, необходимые для решения гуманитарного кризиса в стране, и рассчитывает на оперативный ответ, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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«Мы обратились к российскому правительству, направили ему список необходимого нам медицинского оборудования и лекарств, в котором сейчас остро нуждается Судан. Мы ожидаем, что российское правительство даст нам оперативный ответ», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Судан уже получил поддержку от стран — соседей по региону и международных организаций, таких как «Врачи без границ», МККК, ООН, а также от Омана, Саудовской Аравии, Катара и других государств.

В то же время он отметил, что Судан не будет обращаться за военной поддержкой к РФ.

«Нам не нужны дополнительные силы для того, чтобы победить. У нас нет недостатка в вооружениях и военной технике. Мы уверены в победе над повстанцами и работаем над этим», — заявил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Судана в РФ «Известиям»:

«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

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