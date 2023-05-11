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Сюжет:

CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных

CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключенных
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частично ослабить антироссийские санкции, чтобы побудить Россию освободить двух задержанных американцев — журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщил 11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По его сведениям, Вашингтон также ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену с РФ.

В частности, сообщает телеканал, официальные лица США обратились к странам, в которых недавно арестовали россиян, в том числе речь идет о Бразилии, Норвегии, Германии. Так, в Германии находится под стражей гражданин России Вадим Красиков, который, по мнению Вашингтона, может оказаться в списке тех, кого Россия захочет освободить.

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Ранее, 29 апреля, Байден заявил, что Белый дом ищет возможности для освобождения обвиненного в России в шпионаже Эвана Гершковича. Заявление он сделал после встречи с родственниками арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal. На встрече, которая прошла в неформальной обстановке, присутствовала также первая леди США Джилл Байден.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров 25 апреля, между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности. Министр добавил, что гражданин США Эван Гершкович был задержан при получении ими материалов, которые составляют государственную тайну РФ.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью. Позже, 18 апреля, Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Гершковича, таким образом, он останется в СИЗО.

Еще в декабре прошлого года осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что разочарован усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

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