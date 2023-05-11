МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях
Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и донецком направлениях. Об этом 11 мая сообщили в Минобороны России.
«На краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва», — говорится в сообщении.
Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что служащие ВС РФ пресекли три попытки противника провести разведку боем. Также отражено восемь атак укранских боевиков на российские позиции.
Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления.
Накануне российские силы на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 60 боевиков Вооруженных сил Украины, две бронемашины и другую технику.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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