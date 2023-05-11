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МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и донецком направлениях. Об этом 11 мая сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что служащие ВС РФ пресекли три попытки противника провести разведку боем. Также отражено восемь атак укранских боевиков на российские позиции.

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Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали стягивать технику на краснолиманское и купянское направления.

Накануне российские силы на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 60 боевиков Вооруженных сил Украины, две бронемашины и другую технику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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