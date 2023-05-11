Трехэтажный жилой дом сгорел в Подмосковье

В Одинцовском городском округе Московской области сгорел трехэтажный особняк. Видео с места событий появилось в распоряжении «Известий» в четверг, 11 мая.

Дом загорелся в поселке Успенские Дачи. Сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил всё здание. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что на момент прибытия пожарной службы крыша горела по всей площади. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Сейчас устанавливаются площадь пожара и количество пострадавших. Причины возгорания выясняются.

Ранее в этот день стало известно, что в деревне Вязки Орловского муниципального округа в результате пожара в дачном доме погибли мужчина и женщина.