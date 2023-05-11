Серийная сборка электромобиля «Атом» будет запущена летом 2025 года

АО «Кама» рассматривает возможность начать продажи российских электромобилей «Атом» на рынках стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе в КНР. В Москве состоялся показ прототипа электромобиля. Корреспондент «Известий» с места событий сообщил, что серийное производство «Атома» планируют запустить в 2025 году.

Гендиректор компании Игорь Поваразднюк в рамках презентации электромобиля отметил возможность создаваемых электромобилей «широко масштабироваться с точки зрения бизнеса».

В разработке аккумуляторной батареи для электромобилей оказывают помощь предприятия госкорпорации «Росатом». Так, «Рэнера» разработает и будет производить на своей российской фабрике батарею, обеспечивающую запас хода в 500 км и адаптированную к холодному климату. Электропривод позволит разгоняться до 100 км/ч за 7–9 секунд.

В августе этого года в планах создать 13 прототипов для испытаний, в следующем году — представить предсерийные образцы, а летом 2025 года запустить серийное производство в России. Отмечается, что «Кама» интересовалась заводом Ford в Набережных Челнах.

Планируемый ежегодный объем производства — 200 тыс., причем компания собирается выйти на рынки Ближнего Востока и Азии. В Китае она намерена построить завод. Машины помимо продаж частным покупателям планируется поставлять в каршеринг, такси и компании по доставке товаров.

О проекте создания электрического автомобиля стало известно в 2021 году. Компания «Кама» была основана в августе того же года. Уставный капитал предприятия составил 720 млн рублей. Основными инвесторами проекта стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, передавший свои акции в доверительное управление семейного фонда.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений министерствам и ведомствам, касающийся дополнительных мер по развитию в стране электротранспорта и созданию инфраструктуры для него. Так, кроме возможности упрощенной установки зарядных станций в жилых комплексах правительство считает необходимым пересмотреть стоимость ОСАГО на электромобили, а также ввести субсидии для агрегаторов такси и каршеринга, использующих модели на электротяге.