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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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В Черниговской области Украины прозвучали взрывы, сообщило 11 мая украинское издание Klymenko Time.

Отмечается, что на территории региона объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены слышны в Сумской области.

Подробности не приводятся. В Минобороны РФ на данный момент не прокомментировали эту информацию.

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Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, украинские СМИ писали о взрывах на территории Славянска.

В ночь на 10 мая украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Днепропетровской области. Она продлилась примерно полчаса.

Позже в этот день глава областной военной администрации Николай Лукашук сообщил, что в Никополе на территории региона повреждены промышленное предприятие и газопровод.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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