Сомнолог назвал условия для эффективного сна

Сомнолог Максим Новиков 11 мая рассказал, что наиболее эффективный сон у человека происходит при температуре в помещении от +16 до +19 градусов.

По его словам, перед тем как засыпать в прохладном помещении, важно понять, при какой температуре вам будет комфортно, а при какой вы замерзнете.

Новиков также рассказал, что не все части тела охлаждаются с одинаковой скоростью. Например, ладони, подошвы, уши и нос влияют на так называемую остываемость тела. Если вы чувствуете, что что-то из перечисленного замерзло, вряд ли вам получится уснуть, подчеркнул врач.

«Когда снижается активность симпатической нервной системы, усиленно работающей во время бодрствования и стресса, сосуды раскрываются, а шунты спазмируются — руки, ноги и уши становятся холодными. Ведь через спавшиеся капилляры не происходит теплоотдача. А когда теплоотдача замедляется, человеку тяжело уснуть», — констатировал сомнолог в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем гелевые матрасы также способствуют «быстрому засыпанию, охлаждению организма и погружению в качественный, глубокий сон», считает врач. У такого типа матраса отсутствуют пружины, он создан на основе инновационной пены с терморегулирующим эффектом.

Ранее, 3 мая, врач-офтальмолог Светлана Миргородская заявила, что недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к целому ряду других проблем со зрением. Она отметила, что человеку для нормального функционирования нервной системы нужно не менее семи-девяти часов суточного сна. При этом недостаточная продолжительность или плохое качество сна приводят к повышению уровня гормона стресса — кортизола.