В Каховке при обстреле ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в Каховке Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом 11 мая сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета по региону.

«В результате попадания снарядов по жилому массиву в Каховке погибла <...> женщина 50 лет», — заявили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты элементы снаряда, которые отправят на экспертизу.

Ранее в этот же день умер один из пострадавших от обстрела ВСУ жителей Горловки.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска с начала текущих суток выпустили почти 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно, что в результате обстрелов повреждены 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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