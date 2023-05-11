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РФ запросила на 18 мая заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

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Фото: Global Look Press/Manuel Elias/UN Photo
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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Киеву на 18 мая, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В четверг, 18 мая, в 22:00 по Москве — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ближайшие дни пройдут еще два мероприятия по украинской тематике. На 12 мая запланировано неформальное заседание по «формуле Арриа», на котором поднимут вопрос о гонениях на каноническую УПЦ, а 15 мая в Совбезе международной организации обсудят гуманитарную ситуацию на Украине.

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11 мая агентство Bloomberg сообщило, что с начала зимы страны Запада передали Киеву 200 танков и 300 боевых машин пехоты (БМП) для проведения контрнаступления.

Днем ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в европейских странах развернется масштабная война в случае прекращения поставок оружия украинской армии. Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, что конфликт легко можно было бы завершить прекращением военной поддержки Киева.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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