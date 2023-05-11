Гагин: большая часть поставляемой Киеву техники уничтожается до поступления на фронт

Техника, которую Запад поставляет Украине в качестве военной помощи, уничтожается Воздушно-космическими силами (ВКС) России еще до поступления на фронт. Об этом 11 мая заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — рассказал он.

Гагин также отметил, что большая часть техники, предназначенной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), всё еще находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

При этом США и другие союзники Украины продолжают поставки военной техники Украине. Так, ранее в этот день министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине крылатых ракет этого типа. По словам главы ведомства Бена Уоллеса, они необходимы Киеву для защиты.

Глава британского оборонного ведомства также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

До этого, 9 мая, США выделили Украине дополнительный новый пакет помощи на сумму $1,2 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.