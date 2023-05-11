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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов

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Кандидат в президенты Турции от Партии отчизны Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов. Об этом 11 мая он сообщил местным СМИ.

«Я в политике более 40 лет, но за эти годы я не видел того, что произошло за последние 45 дней. Какие-то фальшивые чеки, сфабрикованные видео. <..> Ни полиция, ни прокуратура это не расследуют. Это клевета», — передает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Индже считает, что Турецкая Республика не смогла защитить его репутацию от клеветы.

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В этот день действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что опечален решением Индже выйти из президентской гонки.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 8 мая поделился мнением, что Эрдоган может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Днем ранее Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. В ходе мероприятия политик озвучил главные тезисы своей предвыборной кампании.

Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Также в воскресенье турки выберут 600 депутатов великого национального собрания (парламента).

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