Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
РФ запросила на 18 мая заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Мир
На Украине выразили надежду на поставки ракет большой дальности от США
Мир
США пригрозили санкциями Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ
Политика
Комитет ГД единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ
Мир
Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии
Общество
Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м
Общество
Житель Кузбасса получил пожизненный срок за убийство пристава в суде
Мир
Премьер Грузии призвал критикующих решение России страны тоже ввести безвиз для грузин
Экономика
Центробанк сообщил о покупке россиянами в апреле юаней на 54,2 млрд рублей
Мир
В ООН заявили о негативных последствиях в случае непродления зерновой сделки
Мир
В Польше допустили прилет упавшей в декабре ракеты с территории Украины
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы от оспы обезьян для РФ

Более 400 человек пострадали от клещей в Новосибирской области за неделю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Новосибирской области за неделю от укусов клещей пострадал 421 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала весны за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 598 человек. Из них с 3 по 9 мая — 421 человек. На территории Искитимского района отмечено 63 случая, Новосибирского — 34, города Бердска — 32. В Советском и Калининском районах Новосибирска пострадали 38 человек.

Как уточняет Sib.fm, с подозрением на клещевой энцефалит был госпитализирован один человек, но диагноз не подтвердился. В целом на наличие возбудителя энцефалита были исследованы 393 клеща, результат оказался положительным у одного экземпляра.

«На наличие возбудителей клещевого боррелиоза проверено 392 клеща, из них 82 — положительных. Проводятся акарицидные обработки подлежащих территорий. Всего уже обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

10 мая в пресс-службе Роспотребнадзора привели данные по стране в целом. По состоянию на 18-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с укусами клещей обратилось более 41 тыс. человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023