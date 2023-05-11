Более 400 человек пострадали от клещей в Новосибирской области за неделю
На территории Новосибирской области за неделю от укусов клещей пострадал 421 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С начала весны за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 598 человек. Из них с 3 по 9 мая — 421 человек. На территории Искитимского района отмечено 63 случая, Новосибирского — 34, города Бердска — 32. В Советском и Калининском районах Новосибирска пострадали 38 человек.
Как уточняет Sib.fm, с подозрением на клещевой энцефалит был госпитализирован один человек, но диагноз не подтвердился. В целом на наличие возбудителя энцефалита были исследованы 393 клеща, результат оказался положительным у одного экземпляра.
«На наличие возбудителей клещевого боррелиоза проверено 392 клеща, из них 82 — положительных. Проводятся акарицидные обработки подлежащих территорий. Всего уже обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
10 мая в пресс-службе Роспотребнадзора привели данные по стране в целом. По состоянию на 18-ю неделю 2023 года в медицинские организации в связи с укусами клещей обратилось более 41 тыс. человек.