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Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Florian Gaertner
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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник стал послом в Бразилии, сообщил 11 мая МИД латиноамериканской страны.

«Правительство Бразилии <...> согласилось на назначение Андрея Мельника послом Украины в Бразилии», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Мельник был послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года.

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Мельник, занимая пост посла, был известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. В частности, в разговоре с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робином Гудом. Кроме того, он называл канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев.

Его заменил Алексей Макеев. Однако в Германии тогда посчитали, что отставка Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник дает мало поводов для оптимизма.

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