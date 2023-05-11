Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник стал послом в Бразилии, сообщил 11 мая МИД латиноамериканской страны.
«Правительство Бразилии <...> согласилось на назначение Андрея Мельника послом Украины в Бразилии», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Мельник был послом Украины в Берлине с 2015 по октябрь 2022 года.
Мельник, занимая пост посла, был известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. В частности, в разговоре с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робином Гудом. Кроме того, он называл канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев.
Его заменил Алексей Макеев. Однако в Германии тогда посчитали, что отставка Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник дает мало поводов для оптимизма.