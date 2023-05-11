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Легковушка сбила семилетнюю девочку на переходе в Петрозаводске

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В Петрозаводске (Карелия) легковая иномарка сбила семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 11 мая на улице Мичуринской. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault сбил первоклассницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 64, пишет ИА «Карелinform».

В результате наезда девочка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. По данным ИА FlashNord, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

С начала 2023 года на улицах Петрозаводска случились шесть дорожных аварий с участием детей.

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