Украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов из РСЗО «Град»
Украинские войска за пять минут выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Горловке, сообщили 11 мая в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы <...> 20.20 (мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено семь ракет из РСЗО «Град»», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Донецку.
Утром 11 мая сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут. Позже на Горловку обрушилось еще более 10 ракет из РСЗО «Град».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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