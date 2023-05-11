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В Донецке из-за обстрелов ВСУ обесточены три шахты

Минугля и энергетики ДНР: в Донецке из-за обстрелов ВСУ обесточены три шахты
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Донецке три шахты оказались обесточены после обстрела украинской армии. Об этом 11 мая сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Без напряжения остались шахта им. А.А. Скочинского, шахта им. А.Т. Абакумова и шахта «Лидиевка» ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — отметили в ведомстве.

В момент отключения света в одной из шахт находилось пять человек, сообщили в министерстве. К настоящему моменту всех горняков подняли на поверхность.

Пострадавших нет.

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Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут.

Известно, что три женщины, мужчина и ребенок были ранены при обстреле улицы Твардовского в Донецке. Также в населенном пункте Александровка при обстреле ранение получили девочка и мужчина.

В результате обстрелов в различных населенных пунктах зафиксированы разрушения в многоквартирных домах, ЛЭП, газопровода и в частных жилых домах.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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