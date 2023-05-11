Центробанк сообщил о покупке россиянами в апреле юаней на 54,2 млрд рублей
Рост доли китайской валюты — юаня — заметен как в структуре экспорта и импорта, так и на валютных торгах биржевого и внебиржевого рынков. Как отмечено в отчете Центробанка РФ 11 мая, в условиях небольшого ослабления рубля граждане России в апреле перешли к совокупным нетто-продажам валюты и при этом продолжили покупать юани.
Подсчитано, что физические лица за месяц продали иностранную валюту на 7,5 млрд рублей (в марте закупили ее на 121,8 млрд рублей). Что касается юаней, то их россияне, наоборот, приобрели в апреле на 54,2 млрд рублей (в марте покупки составляли 41,9 млрд рублей).
Кроме того, граждане продали «токсичную» валюту (доллары и евро) на 61,7 млрд рублей (в марте ее было куплено на 79,9 млрд рублей). Как отмечает ЦБ, доля «токсичных» валют на рынке сократилась до 62,3% за счет снижения объема операций с евро (с 23,5 до 17,8%). Также отмечается, что юань лидирует и при операциях России во внешней торговле.
«Среди валют дружественных стран наиболее востребованной валютой в экспортно-импортных операциях стал китайский юань. С марта 2022 по март 2023 года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 до $6,9 млрд, а импортеры — с $1,4 до $7,7 млрд», — указано в отчете регулятора.
4 мая генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов рассказал «Известиям», что сохранение сбережений в долларах и евро теряет свою актуальность. Эксперт посоветовал присмотреться к вкладам в юанях. По словам Диашова, юань на российском рынке показал в последнее время рост. Начиная с января его стоимость в рублевом эквиваленте увеличилась почти на 20%.
До этого, 22 марта, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также назвал юань адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.
С 13 января Министерство финансов возобновило продажу иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила. Операции проводит Банк России на внутреннем рынке. Они проходят в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».