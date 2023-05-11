Премьер Грузии призвал критикующих решение России страны тоже ввести безвиз для грузин

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 11 мая призвал все те государства, которым не понравилось решение России отменить визы для граждан Грузии, тоже ввести безвизовый режим для грузин.

«Например, [можно] <...> ввести безвизовый режим для наших граждан в США <...> и так далее», — заявил премьер журналистам.

Он указал, что все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для граждан Грузии, являются положительными и приветствуются.

Согласно опубликованному 10 мая указу президента РФ Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Другой указ снимает запрет для авиакомпаний России на полеты в Грузию и продажи туров.

Однако грузинский президент Саломе Зурабишвили указала, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Она также призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.

Решение раскритиковали западные страны.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что отмена визового режима с Грузией — это решение гуманитарного характера.