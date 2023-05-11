В ООН заявили о негативных последствиях в случае непродления зерновой сделки

Непродление зерновой сделки негативно отразится на глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил 11 мая на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем он добавил, что организация продолжит вести диалог с Россией в ближайшее время для того, чтобы добиться продвижения в экспорте агропродуктов из РФ в нуждающиеся страны.

«Есть сложности, мы о них прямо говорим <...>. Мы пытаемся их преодолеть и добиться продолжения [зерновой] сделки», — подчеркнул представитель генсека.

Говоря о встрече в Стамбуле, он отметил, что переговоры были важными и субстантивными.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке прошла в Стамбуле в четырехстороннем формате с участием замминистров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН 10–11 мая. Ее конкретные итоги пока неизвестны.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин допустил расторжение зерновой сделки после 18 мая, если Россия не получит гарантий выполнения своих требований. Дипломат добавил, что Россия выступает против расширения и бесконечного продления сделки, учитывая при этом обстановку на мировом рынке. Если гарантий не будет, сделка прекратит свое существование.

Накануне, 10 мая, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Днем ранее, 9 мая, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. В последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

14 марта Москва последний раз продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.