Жителю Тверской области вынесли приговор за гибель пенсионерки в пьяном ДТП
Суд в Тверской области вынес приговор жителю Западнодвинского района, который сел за руль в состоянии опьянения и насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла 25 августа 2022 года в поселке Ильино. Установлено, что 53-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 74-летнюю пенсионерку, которая стояла на обочине дороги, пишут «Тверские ведомости».
Автомобилист с места происшествия скрылся, как выяснилось позже, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка погибла.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он осужден по п. «а, б», ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».
Суд приговорил автомобилиста к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие три года он также не имеет права садиться за руль. Приговор вступил в законную силу.