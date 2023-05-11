Диетолог призвала худеющих отказаться от офисных чаепитий

Нутрициолог, диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, к.м.н. Оксана Панова рассказала о вреде офисных чаепитий для желающих похудеть.

В комментарии для «Газеты.Ru» 11 мая специалист объяснила, что чаепитие с чем-нибудь вкусным, даже если нет чувства голода, — обычная ситуация в офисной жизни. Чаще всего под вкусным подразумеваются не овощи и иные полезные перекусы.

Вместо них к чаю обычно идут шоколадки, вафли, печенье и другие насыщенные сахаром, трансжирами и быстрыми углеводами продукты, отмечает сайт kp.ru.

В результате, по словам диетолога, «количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается».

Панова добавила, что такая привычка пагубно отражается на фигуре. В этой связи для сохранения здоровья необходимо следить за своим рационом и выбирать для перекусов полезные продукты, пишет «Федеральное агентство новостей». Так, можно заменить печенье и конфеты фруктами или овощной нарезкой и не забывать прислушиваться к своему организму, действительно ли хочется есть, отмечает Life.ru.

Как сообщал телеканал «360» ранее в этот день со ссылкой на другого диетолога Гузель Евстигнееву, частые перекусы растягивают объем желудка и создают нагрузку на весь процесс пищеварения. Таким образом, худеющие получают дополнительные калории.

Ранее в этот день диетолог, нутрициолог Александра Давыдова рассказала о способах похудения после майских праздников. По ее словам, за четыре дня физически невозможно набрать много жировой ткани. Вероятнее всего, в организме остается лишняя вода, отечность и небольшое количество жира.

Если человек переедал четыре дня, то на 4–7 дней следует ограничить калорийность примерно на 300 калорий, чтобы вернуть привычный вес. Также не стоит злоупотреблять сладостями и алкоголем.

26 апреля терапевт, диетолог, нутрициолог и доктор антивозрастной медицины Наталья Зубарева в беседе с сайтом aif.ru перечислила основные ошибки худеющих. К ним специалист отнесла отсутствие привычки считать калории, неправильную оценку порций, отсутствие учета калорийности перекусов и напитков. Кроме того, она посоветовала учитывать метод приготовления пищи. Например, жареная курица или приготовленная на пару будет иметь разную калорийность. Также не стоит во время похудения заменять условно вредные продукты питания на условно полезные, например, на продукты для диабетиков, поскольку они могут быть калорийнее обычных, пишет РИАМО.

11 апреля диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина посоветовала желающим сбросить вес питаться трижды в день, при этом в рационе обязательно должна быть белковая пища (мясо, рыба, творог, яйца), а количество углеводов должно снижаться в течение дня, пишет НСН. В последний раз принять пищу можно за три-четыре часа до сна.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова дала советы, как сохранить фигуру при сидячей работе. По ее словам, не стоит съедать комплексный обед полностью, лучше выбрать салат и напиток, или второе блюдо и напиток. За счет количества блюд будет сокращена калорийная нагрузка. По словам Белоусовой, на тех, кто после рабочего дня отправится на тренировку, данное правило не распространяется, так как вечером им предстоит сжечь большое количество калорий, отмечает телеканал «Звезда».