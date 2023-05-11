Движение на участке М-5 «Урал» на выезде из Пензы временно ограничат
В Пензе на две недели ограничат движение по федеральной трассе М-5 «Урал». Речь идет об участке на выезде из города, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.
«С 14 мая с 12:00 часов и до 22:00 часов 31 мая вводится частичное ограничение. Количество полос движения не изменится, уменьшится лишь их ширина», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет ИА «Пенза-пресс», движение будет изменено в связи с очередным этапом строительства транспортной развязки в районе 624-го км дороги и обустройством надземного перехода.
14 мая рабочие выставят предупреждающие знаки. С 15-го начнется монтаж пешеходного перехода.