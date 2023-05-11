Матыцин назвал политизацией спорта недопуск фехтовальщиков РФ к турнирам

Недопуск российских спортсменов со стороны Международной федерации фехтования (FIE) в очередной раз политизирует спорт. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в четверг, 11 мая, приводит пресс-служба ведомства.

Он также добавил, что федерация, принимая решения о недопуске сильнейших спортсменов, чей вклад оценен на мировом уровне, дискредитирует саму себя.

«Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики — интерес к таким турнирам», -— привели слова Матыцина в пресс-службе.

Министр отметил, страна всегда будет поддерживать своих спортсменов, несмотря на происходящее.

Ранее в этот день глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщал, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов. В частности, это коснулось олимпийских чемпионок Софьи Великой, Софии Поздняковой, Яны Егорян и Ольги Никитиной. Кроме того, до турниров не допущены чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно оценивает недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам, спортсмены должны иметь право отстаивать честь страны.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.