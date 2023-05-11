Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима
Мир
Пять человек ранены после попадания ракеты в здание в израильском Реховоте
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
ВСУ выпустили почти 200 снарядов из РСЗО по ДНР за сутки
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Мир
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
Мир
В Париже студентов выселят из общежитий для размещения волонтеров Олимпиады
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Авто
В российских автосалонах появились седаны Omoda S5
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации

Матыцин назвал политизацией спорта недопуск фехтовальщиков РФ к турнирам

Глава Минспорта Матыцин: недопуск фехтовальщиков РФ к турнирам связан с политизацией спорта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недопуск российских спортсменов со стороны Международной федерации фехтования (FIE) в очередной раз политизирует спорт. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в четверг, 11 мая, приводит пресс-служба ведомства.

Он также добавил, что федерация, принимая решения о недопуске сильнейших спортсменов, чей вклад оценен на мировом уровне, дискредитирует саму себя.

«Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики — интерес к таким турнирам», -— привели слова Матыцина в пресс-службе.

Министр отметил, страна всегда будет поддерживать своих спортсменов, несмотря на происходящее.

Скрестить шансы: FIE допустила российских фехтовальщиков до соревнований
За возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46

Ранее в этот день глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщал, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов. В частности, это коснулось олимпийских чемпионок Софьи Великой, Софии Поздняковой, Яны Егорян и Ольги Никитиной. Кроме того, до турниров не допущены чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно оценивает недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам, спортсмены должны иметь право отстаивать честь страны.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. Однако процесс затянулся из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который объявил, что рассматривает возможность допустить к соревнованиям только тех спортсменов, которые не выражали поддержку спецоперации РФ на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023