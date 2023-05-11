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В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области

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Фото: РИА Новости
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В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом 11 мая сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что это покушение — «очередная попытка киевских нацистов» дестабилизировать обстановку на территории Запорожской области, препятствовать становлению мирной жизни.

На данный момент следствие работает над установлением личностей подозреваемых, добавил врио главы региона.

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Накануне в Запорожской области было предотвращено покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка.

Ранее, 2 мая, ФСБ задержала подозреваемых в причастности к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.

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